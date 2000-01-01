Киселева (Булганина) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева (Булганина) Ольга Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Киселев Иван Иванович

Отец ребёнка: Киселев Иван Кириллович

г. Семёнов, Семёновский уезд, Нижегородская губерния, Россия
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Корокова-Строинская Александра Ивановна

Отец ребёнка: Киселев Иван Кириллович

Рождение ребёнка
08.08.1884

Сын: Киселев Петр Иванович

Отец ребёнка: Киселев Иван Кириллович

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