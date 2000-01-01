Киселева (Булганина) Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Киселев Иван Кириллович
г. Семёнов, Семёновский уезд, Нижегородская губерния, Россия
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Корокова-Строинская Александра Ивановна
Отец ребёнка: Киселев Иван Кириллович
Рождение ребёнка
08.08.1884
Отец ребёнка: Киселев Иван Кириллович