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Лемехов Александр Константинович
Лемехов Александр Константинович
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Место рождения
Архангельск
, город Архангельск, Архангельская область
Дата рождения
1946
Пол
Мужской
Отец
Лемехов Константин Александрович
1924 г.р.
Мать
Лемехова (Потяркина) Елизавета Иосифовна
1924 г.р.
Дети
Не указаны
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ОП
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События
События
Биография
Биография
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
Отец:
Лемехов Константин Александрович
Мать:
Лемехова Елизавета Иосифовна
Архангельск
, город Архангельск, Архангельская область
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