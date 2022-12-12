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Лемехов Александр Константинович

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Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

1946

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: Лемехов Константин Александрович

Мать: Лемехова Елизавета Иосифовна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
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