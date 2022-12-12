Шлупиков Андрей Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1889
Дата смертиДо 1940
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Отец: Шлупиков Иван Стефанович
Мать: Шлупикова Анна Андреевна
Иммиграция
1910
Приехал с семьей на переселенческий участок Таачек из д.Верховцы Белицкой волости Чериковского уезда Могилевской губернии.
Рождение ребёнка
25.12.1922
Дочь: Левичева Елена Андреевна
Мать ребёнка: Шлупикова Анастасия Ф.
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Ева Андреевна
Мать ребёнка: Шлупикова Анастасия Ф.
Рождение ребёнка
1929
Сын: Шлупиков Ювеналий Андреевич
Мать ребёнка: Шлупикова Анастасия Ф.
Рождение ребёнка
1931
Сын: Шлупиков Аркадий Андреевич
Мать ребёнка: Шлупикова Анастасия Ф.
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Валентина Андреевна
Мать ребёнка: Шлупикова Анастасия Ф.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шлупикова Анастасия Ф.
Смерть
До 1940