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Шлупиков Андрей Иванович

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Место рождения

Верховцы, Белицкая волость, Чериковский уезд

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

До 1940

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: Шлупиков Иван Стефанович

Мать: Шлупикова Анна Андреевна

Верховцы, Белицкая волость, Чериковский уезд
Иммиграция
1910
Таачек, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Приехал с семьей на переселенческий участок Таачек из д.Верховцы Белицкой волости Чериковского уезда Могилевской губернии.
Рождение ребёнка
25.12.1922

Дочь: Левичева Елена Андреевна

Мать ребёнка: Шлупикова Анастасия Ф.

Таачек, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Ева Андреевна

Мать ребёнка: Шлупикова Анастасия Ф.

Рождение ребёнка
1929

Сын: Шлупиков Ювеналий Андреевич

Мать ребёнка: Шлупикова Анастасия Ф.

Рождение ребёнка
1931

Сын: Шлупиков Аркадий Андреевич

Мать ребёнка: Шлупикова Анастасия Ф.

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Валентина Андреевна

Мать ребёнка: Шлупикова Анастасия Ф.

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шлупикова Анастасия Ф.

Смерть
До 1940
Таачек, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
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