Лосбергс Петерс
Место рождения
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: Лосбергс Янис
Мать: Лосберга Анна Яновна
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Лиза
Мать ребёнка: Лосберга Грета Петерова
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Лосберга Грета Петерова
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Лосбергc Мартин
Мать ребёнка: Лосберга Грета Петерова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лосберга Грета Петерова
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно