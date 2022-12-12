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Лосбергс Петерс

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Место рождения

Турайда, Krimuldas pagasts, Siguldas novads

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1798 г.р.

Мать

Около 1797 г.р.

Жена

Около 1823 г.р.

Дети

Около 1850 г.р.
Около 1854 г.р.
Около 1857 г.р.

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Лосбергс Янис

Мать: Лосберга Анна Яновна

Турайда, Krimuldas pagasts, Siguldas novads
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Лиза

Мать ребёнка: Лосберга Грета Петерова

Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Лосберга Грета Петерова

Игате, Vidrižu pagasts, Limbažu novads
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Лосбергc Мартин

Мать ребёнка: Лосберга Грета Петерова

Игате, Vidrižu pagasts, Limbažu novads
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лосберга Грета Петерова

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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