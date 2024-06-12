Писаренко (Каблуцкая) Галина Ивановна.
Место рожденияс . Покровка Ленинский р-он СКО . Проживает г . Ишим Тюменская область Россия .
Дата рождения16.06.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
16.06.1949
с . Покровка Ленинский р-он СКО . Проживает г . Ишим Тюменская область Россия .
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Писаренко Иван
Рождение ребёнка
21.11.1970
Сын: Писаренко Алексей Иванович .
Отец ребёнка: Писаренко Иван
с . Явленка ( Ленинский р-он ) СКО . Проживает г . Петропавловск СКО .
Рождение ребёнка
02.08.1974
Сын: Писаренко Юрий Иванович .
Отец ребёнка: Писаренко Иван
с . Явленка Ленинский р-он СКО . Проживает г . Ишим Тюменская область Россия .