Писаренко (Каблуцкая) Галина Ивановна. 16.06.1949 — найти родственников по фамилии на Familio
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Писаренко (Каблуцкая) Галина Ивановна.

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Место рождения

с . Покровка Ленинский р-он СКО . Проживает г . Ишим Тюменская область Россия .

Дата рождения

16.06.1949

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1949

Отец: Клубуцкий Иван Платонович .

Мать: Клубуцкая (Тушкова) Елизавета Васильевна .

с . Покровка Ленинский р-он СКО . Проживает г . Ишим Тюменская область Россия .
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Писаренко Иван

Рождение ребёнка
21.11.1970

Сын: Писаренко Алексей Иванович .

Отец ребёнка: Писаренко Иван

с . Явленка ( Ленинский р-он ) СКО . Проживает г . Петропавловск СКО .
Рождение ребёнка
02.08.1974

Сын: Писаренко Юрий Иванович .

Отец ребёнка: Писаренко Иван

с . Явленка Ленинский р-он СКО . Проживает г . Ишим Тюменская область Россия .

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