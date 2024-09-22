Podhajska (Lukaszewicz) Helena — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Podhajska (Lukaszewicz) Helena

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Lukaszewicz Jozef

Мать: Lukaszewicz (Wieliczko) Maria

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Podhajska Alicja

Отец ребёнка: Podhajski Witold

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Podhajska Jadwiga

Отец ребёнка: Podhajski Witold

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Podhajski Witold

Смерть
Неизвестно

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