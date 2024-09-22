Podhajska (Lukaszewicz) Helena
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Lukaszewicz Jozef
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Podhajska Alicja
Отец ребёнка: Podhajski Witold
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Podhajska Jadwiga
Отец ребёнка: Podhajski Witold
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Podhajski Witold
Смерть
Неизвестно