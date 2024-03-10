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Самарина Татьяна Владимировна
Самарина Татьяна Владимировна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1978
Пол
Женский
Отец
Самарин Владимир Николаевич
1952 г.р.
Мать
Самарина (Калмыкова) Валентина Николаевна
1952 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1978
Отец:
Самарин Владимир Николаевич
Мать:
Самарина Валентина Николаевна
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