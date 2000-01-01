Уткина Матрёна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Шляпникова Анастасия Афанасьевна
Отец ребёнка: Уткин Афанасий Ефимович
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Уткин Афанасий Ефимович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Уткин Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Уткин Афанасий Ефимович
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Уткин Афанасий Ефимович