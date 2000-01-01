Уткина Матрёна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уткина Матрёна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Шляпникова Анастасия Афанасьевна

Отец ребёнка: Уткин Афанасий Ефимович

Рождение ребёнка
1818

Сын: Уткин Михаил Афанасьевич

Отец ребёнка: Уткин Афанасий Ефимович

Рождение ребёнка
1826

Сын: Уткин Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Уткин Афанасий Ефимович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Уткин Кузьма Афанасьевич

Отец ребёнка: Уткин Афанасий Ефимович

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