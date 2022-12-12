Ковалев Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалев Владимир Васильевич

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Место рождения

Караваево, Сычевский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

26.07.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Караваево, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.01.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковалева Ефросинья Ивановна

Жучки, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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