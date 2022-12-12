Ковалев Владимир Васильевич
Место рождения
Дата рождения26.07.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ковалева Ефросинья Ивановна
Жучки, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно