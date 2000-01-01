Пугина Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пугина Мария Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.02.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пугин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
?.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пугин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
10.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пугин Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пугин Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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