Пугина Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.02.1947
Рождение ребёнка
?.01.1949
Рождение ребёнка
10.01.1954
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно