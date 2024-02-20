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Золото Кирьян Федорович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

08.02.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1912

Отец: Золото Федор Кирьянович

Мать: Золото Мария Ивановна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1912г.лист-9,зап-15,ГАДО,Ф - 426-2-13,кадр-10.
Крещение
09.02.1912
Николаевская церквь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии
ГАДО,Ф - 426-2-13,кадр-10,м/к-1912г.лист-9,зап.-15. | Восприемники: Новокаракубские поселяне : Стефана Золото сын-Михаил и жена его Параскева Дмитриевна
Смерть
Неизвестно
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