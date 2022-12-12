Железнова Евгения Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Железнова Евгения Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1977

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1977

Отец: Железнов Илья Иванович

Мать: Лукьянова Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
14.10.2004

Дочь: Сазанович Дарья Сергеевна

Отец ребёнка: Сазанович Сергей Петрович

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
24.10.2011

Сын: Железнов-Чернуха Дмитрий Валерьевич

Отец ребёнка: не указан

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