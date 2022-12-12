Железнова Евгения Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1977
Отец: Железнов Илья Иванович
Рождение ребёнка
14.10.2004
Дочь: Сазанович Дарья Сергеевна
Отец ребёнка: Сазанович Сергей Петрович
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
24.10.2011
Сын: Железнов-Чернуха Дмитрий Валерьевич
Отец ребёнка: не указан