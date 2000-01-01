Его Императорское Величество Бертран — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Его Императорское Величество Бертран

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ее Высочество Леди Анастасия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Его Высочество Кирилл (Киралион)

Отец ребёнка: не указан

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