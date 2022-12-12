Абызова Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1898
Дата смерти1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.07.1921
Дочь: Мария Владимировна
Отец ребёнка: Абызов Владимир Семёнович
Рождение ребёнка
12.10.1924
Дочь: Щуренкова Александра Владимировна
Отец ребёнка: Абызов Владимир Семёнович
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Абызов Владимир Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Абызов Владимир Семёнович
Смерть
1983