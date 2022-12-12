Абызова Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абызова Анна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1898

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.07.1921

Дочь: Мария Владимировна

Отец ребёнка: Абызов Владимир Семёнович

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
12.10.1924

Дочь: Щуренкова Александра Владимировна

Отец ребёнка: Абызов Владимир Семёнович

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Абызов Пётр Владимирович

Отец ребёнка: Абызов Владимир Семёнович

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абызов Илья Владимирович

Отец ребёнка: Абызов Владимир Семёнович

Смерть
1983
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