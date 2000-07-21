Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Миндюкевич Диана Петровна
Миндюкевич Диана Петровна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.07.2000
Пол
Женский
Отец
Миндюкевич Петр Францович
1960 г.р.
Мать
Миндюкевич (Адашкевич) Тереза Ивановна
1963 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.2000
Отец:
Миндюкевич Петр Францович
Мать:
Миндюкевич Тереза Ивановна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия