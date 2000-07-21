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Миндюкевич Диана Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.2000

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.2000

Отец: Миндюкевич Петр Францович

Мать: Миндюкевич Тереза Ивановна

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