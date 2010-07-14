Юрзанов Анатолий
Место рожденияКуликовка
Дата рождения15.09.1940
Дата смерти14.07.2010
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1940
Отец: Юрзанов Иван
Образование
С 01.09.1948 по 18.06.1955
7-летнее образование | Свидетельство об окончании 7-летней школы Г №702269 | Родовой архивный фонд Домрачевых | л. 1
Образование
С 01.09.1955 по 21.06.1958
Среднее образование | Аттестат зрелости Г №619138 | Родовой архивный фонд Домрачевых | л. 1
Бракосочетание
24.09.1972
Жена: не указана
Рождение ребёнка
29.05.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
14.07.2010
Причина смерти: Инсульт
Похороны
После 14.07.2010