Юрзанов Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрзанов Анатолий

Место рождения

Куликовка

Дата рождения

15.09.1940

Дата смерти

14.07.2010

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1940

Отец: Юрзанов Иван

Мать: Ефимовна, Юрзанова (Ефимовна) Анна

Образование
С 01.09.1948 по 18.06.1955
7-летнее образование | Свидетельство об окончании 7-летней школы Г №702269 | Родовой архивный фонд Домрачевых | л. 1
Образование
С 01.09.1955 по 21.06.1958
Среднее образование | Аттестат зрелости Г №619138 | Родовой архивный фонд Домрачевых | л. 1
Бракосочетание
24.09.1972

Жена: не указана

Рождение ребёнка
29.05.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
14.07.2010
Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Причина смерти: Инсульт
Похороны
После 14.07.2010

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