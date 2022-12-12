Чулков Дмитрий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1939
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чулков Алексей
Мать: Чулкова Оксинья
Рождение ребёнка
13.08.1939
Дочь: Пономарева Галина Дмитриевна
Мать ребёнка: Чулкова Анна Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чулкова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чулкова Анна Сергеевна
Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белых Дина Дмитриевич
Мать ребёнка: Чулкова Анна Сергеевна
Смерть
1939