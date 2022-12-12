Чулков Дмитрий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чулков Дмитрий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1939

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чулков Алексей

Мать: Чулкова Оксинья

Рождение ребёнка
13.08.1939

Дочь: Пономарева Галина Дмитриевна

Мать ребёнка: Чулкова Анна Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чулкова Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чулков Леонид Дмитриевич

Мать ребёнка: Чулкова Анна Сергеевна

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белых Дина Дмитриевич

Мать ребёнка: Чулкова Анна Сергеевна

Смерть
1939
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