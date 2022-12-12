Ефремов Александр Павлович
Место рождения
Дата рождения23.12.1815
Дата смерти05.04.1876
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1815 по 1828
Место жительства
С 1828
Место жительства
С 1843 по 1876
Место жительства
Неизвестно
Йена, Германия
Место жительства
Неизвестно
Берлин, Германия
Смерть
05.04.1876