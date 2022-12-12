Ефремов Александр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремов Александр Павлович

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

23.12.1815

Дата смерти

05.04.1876

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1815 по 1828
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1828
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1843 по 1876
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Йена, Германия
Место жительства
Неизвестно
Берлин, Германия
Смерть
05.04.1876
Москва, город федерального значения Москва
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