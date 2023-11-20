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Рябцев Андриан Гаврилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Рябцев Гаврила Филимонов

Мать: не указана

Бракосочетание
17.01.1843 ст.

Жена: Сергеева Агриппина Семенова

Малая Приваловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.01.1845

Дочь: Рябцева Татьяна Андрианова

Мать ребёнка: Сергеева Агриппина Семенова

Малая Приваловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.10.1846

Сын: Рябцев Петр Андрианов

Мать ребёнка: Сергеева Агриппина Семенова

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Рябцева Акулина (Аксинья) Андрианова

Мать ребёнка: Сергеева Агриппина Семенова

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Рябцева Евдокия Андрианова

Мать ребёнка: Сергеева Агриппина Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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