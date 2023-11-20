Рябцев Андриан Гаврилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: Рябцев Гаврила Филимонов
Бракосочетание
17.01.1843 ст.
Рождение ребёнка
06.01.1845
Дочь: Рябцева Татьяна Андрианова
Мать ребёнка: Сергеева Агриппина Семенова
Рождение ребёнка
04.10.1846
Мать ребёнка: Сергеева Агриппина Семенова
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Рябцева Акулина (Аксинья) Андрианова
Мать ребёнка: Сергеева Агриппина Семенова
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Рябцева Евдокия Андрианова
Мать ребёнка: Сергеева Агриппина Семенова
Смерть
Неизвестно