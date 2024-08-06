Багаутдинов Радик Расимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1970
Отец: Багаутдинов Расим Зиянович
Мать: Багаутдинова Фильзия
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Багаутдинов Ирик Радикович
Мать ребёнка: Багаутдинова Райля
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Багаутдинова Райля
Рождение ребёнка
1990
Дочь: (Багаутдинова) Линария Радиковна
Мать ребёнка: Багаутдинова Райля
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