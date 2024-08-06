Багаутдинов Радик Расимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багаутдинов Радик Расимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1970

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1970

Отец: Багаутдинов Расим Зиянович

Мать: Багаутдинова Фильзия

добавить др
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Багаутдинов Ирик Радикович

Мать ребёнка: Багаутдинова Райля

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Багаутдинова Райля

Рождение ребёнка
1990

Дочь: (Багаутдинова) Линария Радиковна

Мать ребёнка: Багаутдинова Райля

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