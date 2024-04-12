Никитина (Никуличева) Валентина Васильевна
Место рождения
Дата рождения19.10.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1889
Рождение ребёнка
1911
Сын: Никитин Леонид Николаевич
Отец ребёнка: Никитин Николай Никифорович
Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.09.1912
Сын: Никитин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Никитин Николай Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно