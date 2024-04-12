Никитина (Никуличева) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина (Никуличева) Валентина Васильевна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

19.10.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1889

Отец: Никуличев Василий Иванович

Мать: Никуличева Вера Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Никитин Леонид Николаевич

Отец ребёнка: Никитин Николай Никифорович

Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.09.1912

Сын: Никитин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Никитин Николай Никифорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Николай Никифорович

Смерть
Неизвестно
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