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Должиков Сергей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Должиков Алексей Тихонович

Мать: Должикова Наталья

Рождение ребёнка
13.07.1917

Дочь: Фарафонова Пелагея Сергеевна

Мать ребёнка: Должикова Екатерина Евстафьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Должиков Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Должикова Екатерина Евстафьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Должиков Тимофей Сергеевич

Мать ребёнка: Должикова Екатерина Евстафьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Должиков Виктор Сергеевич

Мать ребёнка: Должикова Екатерина Евстафьевна

Смерть
Неизвестно
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