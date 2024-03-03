Должиков Сергей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Должиков Алексей Тихонович
Мать: Должикова Наталья
Рождение ребёнка
13.07.1917
Дочь: Фарафонова Пелагея Сергеевна
Мать ребёнка: Должикова Екатерина Евстафьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Должиков Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Должикова Екатерина Евстафьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Должиков Тимофей Сергеевич
Мать ребёнка: Должикова Екатерина Евстафьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Должиков Виктор Сергеевич
Мать ребёнка: Должикова Екатерина Евстафьевна
Смерть
Неизвестно