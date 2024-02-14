Бареева (Хусаинова) Берра Абдрахмановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБареева (Хусаинова) Берра Абдрахмановна

Бареева (Хусаинова) Берра Абдрахмановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1923 г.р.

Дети

1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хусаинов Абдрахман Мулла Габделкави Улы

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бареев Абдрахман

Рождение ребёнка
05.10.1949

Сын: Бареев Фарид Абдрахманович

Отец ребёнка: Бареев Абдрахман

Рождение ребёнка
25.10.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бареев Абдрахман

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.