Бареева (Хусаинова) Берра Абдрахмановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хусаинов Абдрахман Мулла Габделкави Улы
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бареев Абдрахман
Рождение ребёнка
05.10.1949
Сын: Бареев Фарид Абдрахманович
Отец ребёнка: Бареев Абдрахман
Рождение ребёнка
25.10.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бареев Абдрахман
Смерть
Неизвестно