Асеева (Иванова) Нина Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асеева (Иванова) Нина Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1938

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1938

Отец: Иванов Матвей Федорович

Мать: Иванова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
28.05.1961

Сын: Асеев Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Асеев Владимир Ильич

Лабинск, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
09.11.1966

Сын: Асеев Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Асеев Владимир Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асеев Владимир Ильич

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