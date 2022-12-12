Асеева (Иванова) Нина Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1938
Отец: Иванов Матвей Федорович
Мать: Иванова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
28.05.1961
Сын: Асеев Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Асеев Владимир Ильич
Лабинск, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
09.11.1966
Сын: Асеев Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Асеев Владимир Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Асеев Владимир Ильич