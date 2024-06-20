Куценко Архип Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1794
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куценко Матрона
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1814
Мать ребёнка: Куценко Матрона
Рождение ребёнка
Вычислено 1815
Сын: Куценко Григорий Архипович
Мать ребёнка: Куценко Матрона
Смерть
Неизвестно