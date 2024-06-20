Куценко Архип Григорьевич Вычислено 1794 — найти родственников по фамилии на Familio
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Куценко Архип Григорьевич

Место рождения

Головашевка, Сумська область

Дата рождения

Вычислено 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1749 г.р.

Мать

Вычислено 1752 г.р.

Жена

Вычислено 1796 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1794

Отец: Куценко Григорий Иванович

Мать: Куценко Анна Калениковна

Головашевка, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куценко Матрона

Место жительства
Неизвестно
Головашевка, Сумська область
Рождение ребёнка
Вычислено 1814

Сын: Куценко Максим Архипович

Мать ребёнка: Куценко Матрона

Головашевка, Сумська область
Рождение ребёнка
Вычислено 1815

Сын: Куценко Григорий Архипович

Мать ребёнка: Куценко Матрона

Головашевка, Сумська область
Смерть
Неизвестно

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