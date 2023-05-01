Шиверских Василий Лавреньтевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Поручитель
08.01.1882 ст.
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №2295, стр. 32
Поручитель
27.01.1882 ст.
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №2295, стр. 33
Поручитель
11.01.1902 ст.
ГАИО 50-9-639
Поручитель
21.04.1902 ст.
ГАИО 50-9-639
Восприемник
08.07.1902 ст.
Восприемник
25.07.1902 ст.
Смерть
Неизвестно