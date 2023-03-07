Бушуев Тихон Василиев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1829 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829 ст.
Отец: Бушуев Василий Спиридонов
Мать: Бушуева Ирина Ларионова
Рождение ребёнка
?.01.1848
Дочь: Бушуева Татьяна Тихонова
Мать ребёнка: Бушуева Васса Максимова
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121164#5
Рождение ребёнка
Между 1848 и 1852 ст.
Рождение ребёнка
23.07.1849 ст.
Сын: Бушуев Борис Тихонов
Мать ребёнка: Бушуева Васса Максимова
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121164#96
Место жительства
1850 ст.
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#188
Место жительства
1859 ст.
поручитель https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121167#225
Место жительства
1880 ст.
поручитель на свадьбе Бушуева Петра Артамонова(незаконнорожд) ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 118 стр. АП 82
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бушуева Васса Максимова
Смерть
Неизвестно