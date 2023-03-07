Бушуев Тихон Василиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушуев Тихон Василиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829 ст.

Отец: Бушуев Василий Спиридонов

Мать: Бушуева Ирина Ларионова

Рождение ребёнка
?.01.1848

Дочь: Бушуева Татьяна Тихонова

Мать ребёнка: Бушуева Васса Максимова

Шадрина, Соликамский уезд, Пермская губерния
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121164#5
Рождение ребёнка
Между 1848 и 1852 ст.

Сын: Бушуев Василий Тихонов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.07.1849 ст.

Сын: Бушуев Борис Тихонов

Мать ребёнка: Бушуева Васса Максимова

Шадрина, Соликамский уезд, Пермская губерния
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121164#96
Место жительства
1850 ст.
Шаркунова, Соликамский уезд, Пермская губерния
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#188
Место жительства
1859 ст.
Шадрина, Соликамский уезд, Пермская губерния
поручитель https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121167#225
Место жительства
1880 ст.
Шаркунова, Соликамский уезд, Пермская губерния
поручитель на свадьбе Бушуева Петра Артамонова(незаконнорожд) ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 118 стр. АП 82
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушуева Васса Максимова

Смерть
Неизвестно
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