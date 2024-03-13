Brick Henry
Место рожденияRadnorshire, Wales
Дата рождения1814
Дата смерти21.10.1877
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Brick Richard
Мать: Mary
Radnorshire, Wales
Место жительства
1841
Great Cwmgylla, Knighton, Radnorshire, Wales
Бракосочетание
16.04.1842
Жена: Brick Abigail
Knighton, Radnorsjire, Wales
Рождение ребёнка
07.11.1842
Сын: Brick Aaron
Мать ребёнка: Brick Abigail
of, Wales
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Rachel
Мать ребёнка: Brick Abigail
Whales
Рождение ребёнка
21.12.1844
Сын: Brick Henry
Мать ребёнка: Brick Abigail
Wales
Иммиграция
1848
Wisconsin
Рождение ребёнка
06.10.1849
Дочь: Mary Ann
Мать ребёнка: Brick Abigail
Rochester, Racine, Wisconsin, United States
Место жительства
1850
Burlington, Racine, Wisconsin, USA
Место жительства
1850
Burlington, Racine, Wisconsin, United States
Рождение ребёнка
16.12.1853
Сын: Brick Albert
Мать ребёнка: Brick Abigail
Rochester, Racine, Wisconsin, United States
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Dane Calista J (Clisti)
Мать ребёнка: Brick Abigail
Wisconsin, United States
Место жительства
1860
Burlington, Racine, Wisconsin, USA
Место жительства
1860
Burlington, Racine, Wisconsin, United States
Место жительства
01.06.1870
Nebraska, USA
Место жительства
1870
Barneston, Gage, Nebraska, United States
Смерть
21.10.1877
Beatrice, Nebraska, United States
Похороны
1877
Beatrice, Gage, Nebraska, United States of America