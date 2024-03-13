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Brick Henry

Место рождения

Radnorshire, Wales

Дата рождения

1814

Дата смерти

21.10.1877

Пол

Мужской

Отец

Около 1788 г.р.

Мать

1787 г.р.

Жена

До 1821 г.р.

Дети

1842 г.р.
Около 1842 г.р.
1844 г.р.
1849 г.р.
1853 г.р.
1855 г.р.

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Brick Richard

Мать: Mary

Radnorshire, Wales
Место жительства
1841
Great Cwmgylla, Knighton, Radnorshire, Wales
Бракосочетание
16.04.1842

Жена: Brick Abigail

Knighton, Radnorsjire, Wales
Рождение ребёнка
07.11.1842

Сын: Brick Aaron

Мать ребёнка: Brick Abigail

of, Wales
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Rachel

Мать ребёнка: Brick Abigail

Whales
Рождение ребёнка
21.12.1844

Сын: Brick Henry

Мать ребёнка: Brick Abigail

Wales
Иммиграция
1848
Wisconsin
Рождение ребёнка
06.10.1849

Дочь: Mary Ann

Мать ребёнка: Brick Abigail

Rochester, Racine, Wisconsin, United States
Место жительства
1850
Burlington, Racine, Wisconsin, USA
Место жительства
1850
Burlington, Racine, Wisconsin, United States
Рождение ребёнка
16.12.1853

Сын: Brick Albert

Мать ребёнка: Brick Abigail

Rochester, Racine, Wisconsin, United States
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Dane Calista J (Clisti)

Мать ребёнка: Brick Abigail

Wisconsin, United States
Место жительства
1860
Burlington, Racine, Wisconsin, USA
Место жительства
1860
Burlington, Racine, Wisconsin, United States
Место жительства
01.06.1870
Nebraska, USA
Место жительства
1870
Barneston, Gage, Nebraska, United States
Смерть
21.10.1877
Beatrice, Nebraska, United States
Похороны
1877
Beatrice, Gage, Nebraska, United States of America
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