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Лоскутов Максим Никитович

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Место рождения

Глотаево, Домодедово, Московская область

Дата рождения

Около 1822 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822 ст.

Отец: Никита Иванович

Мать: Аграфена Карповна или Корнеевна

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1859 ст.

Сын: Лоскутов Иван Максимович

Мать ребёнка: Матрёна Мокиевна

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1860 ст.

Дочь: Лоскутова Анна Максимовна

Мать ребёнка: Матрёна Мокиевна

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1863 ст.

Дочь: Лоскутова Мария Максимовна

Мать ребёнка: Матрёна Мокиевна

Глотаево, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрёна Мокиевна

Военная служба
Неизвестно
Демобилизация
Неизвестно
отставной солдат
Смерть
Неизвестно
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