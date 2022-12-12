Лоскутов Максим Никитович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1822 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822 ст.
Отец: Никита Иванович
Рождение ребёнка
Около 1859 ст.
Мать ребёнка: Матрёна Мокиевна
Рождение ребёнка
Около 1860 ст.
Дочь: Лоскутова Анна Максимовна
Мать ребёнка: Матрёна Мокиевна
Рождение ребёнка
1863 ст.
Дочь: Лоскутова Мария Максимовна
Мать ребёнка: Матрёна Мокиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрёна Мокиевна
Военная служба
Неизвестно
Демобилизация
Неизвестно
отставной солдат
Смерть
Неизвестно