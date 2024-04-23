Neugebauer (Hubert) Christine — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Neugebauer (Hubert) Christine

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1870

Сын: Neugebauer Nikolaus

Отец ребёнка: Neugebauer Gottlieb

Рождение ребёнка
28.08.1882

Сын: Neugebauer Friedrich

Отец ребёнка: Neugebauer Gottlieb

Смерть
Неизвестно

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