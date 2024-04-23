Neugebauer (Hubert) Christine
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1870
Сын: Neugebauer Nikolaus
Отец ребёнка: Neugebauer Gottlieb
Рождение ребёнка
28.08.1882
Сын: Neugebauer Friedrich
Отец ребёнка: Neugebauer Gottlieb
Смерть
Неизвестно