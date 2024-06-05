Косолапов Иван Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косолапов Иван Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Косолапов Борис Михайлович

Мать: Косолапова Тамара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Косолапова Юлия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косолапов Савелий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косолапов Савва Иванович

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно

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