Тимергалиев Хаким
Место рожденияд.Старое Сляково, Исенбаевская волость Сарапульского уезда Вятской губернии.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
д.Старое Сляково, Исенбаевская волость Сарапульского уезда Вятской губернии.
Рождение ребёнка
1879
Сын: Хакимов Шарафутдин
д.Старое Сляково, Исенбаевская волость Сарапульского уезда Вятской губернии.
Смерть
Неизвестно
д.Старое Сляково, Исенбаевская волость Сарапульского уезда Вятской губернии.