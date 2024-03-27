Тимергалиев Хаким — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимергалиев Хаким

Место рождения

д.Старое Сляково, Исенбаевская волость Сарапульского уезда Вятской губернии.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Старое Сляково, Исенбаевская волость Сарапульского уезда Вятской губернии.
Рождение ребёнка
1879

Сын: Хакимов Шарафутдин

Мать ребёнка: не указана

д.Старое Сляково, Исенбаевская волость Сарапульского уезда Вятской губернии.
Смерть
Неизвестно
д.Старое Сляково, Исенбаевская волость Сарапульского уезда Вятской губернии.
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