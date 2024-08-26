Сипкин Тимофей Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти22.05.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1920
Дочь: Сипкина Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Сипкина Аграфена Яковлевна
Рождение ребёнка
1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сипкина Аграфена Яковлевна
Смерть
22.05.1945