Сипкин Тимофей Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сипкин Тимофей Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

22.05.1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1899 г.р.

Дети

1920 г.р.
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Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сипкина Аграфена Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1920

Дочь: Сипкина Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: Сипкина Аграфена Яковлевна

Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сипкина Аграфена Яковлевна

Смерть
22.05.1945

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