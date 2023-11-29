Митрохина (Юдина) Любовь Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрохина (Юдина) Любовь Васильевна

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Место рождения

Сумы, Сумська область

Дата рождения

1887

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Юдин Василий

Мать: не указана

Сумы, Сумська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митрохина Зинаида Федоровна

Отец ребёнка: Митрохин Федор Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митрохин Николай Федорович

Отец ребёнка: Митрохин Федор Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митрохина Анна Федоровна

Отец ребёнка: Митрохин Федор Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митрохина Александра Федоровна

Отец ребёнка: Митрохин Федор Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митрохин Василий Федорович

Отец ребёнка: Митрохин Федор Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митрохин Федор Григорьевич

Рождение ребёнка
1930

Сын: Митрохин Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Митрохин Федор Григорьевич

Смерть
1974
Новомичуринск, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Любовь Васильевна похоронена в Деревне Ильинка.

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