Митрохина (Юдина) Любовь Васильевна
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смерти1974
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Юдин Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митрохина Зинаида Федоровна
Отец ребёнка: Митрохин Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митрохин Николай Федорович
Отец ребёнка: Митрохин Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митрохина Анна Федоровна
Отец ребёнка: Митрохин Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митрохина Александра Федоровна
Отец ребёнка: Митрохин Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митрохин Василий Федорович
Отец ребёнка: Митрохин Федор Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1930
Сын: Митрохин Дмитрий Федорович
Отец ребёнка: Митрохин Федор Григорьевич
Смерть
1974
Новомичуринск, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Любовь Васильевна похоронена в Деревне Ильинка.