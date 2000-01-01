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Глушков Игнат
Глушков Игнат
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1786
Дата смерти
1834
Пол
Мужской
Отец
Глушков Василий
1760 г.р.
Мать
(Калашникова) Елена
Дети
Не указаны
Добавил:
РЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец:
Глушков Василий
Мать:
Елена
Смерть
1834
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