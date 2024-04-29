Глухов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1918
Сын: Глухов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Глухова (Бугрова) Мария Александровна
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Глухова (Бугрова) Мария Александровна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Бычкова (Глухова) Нина Васильевна
Мать ребёнка: Глухова (Бугрова) Мария Александровна
Смерть
Неизвестно