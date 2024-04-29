Глухов Василий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГлухов Василий

Глухов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глухова (Бугрова) Мария Александровна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Глухов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Глухова (Бугрова) Мария Александровна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Глухов Матвей Васильевич

Мать ребёнка: Глухова (Бугрова) Мария Александровна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Бычкова (Глухова) Нина Васильевна

Мать ребёнка: Глухова (Бугрова) Мария Александровна

Смерть
Неизвестно

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