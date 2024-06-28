Панкова Пелагея Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смерти22.07.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Панкова Матрона Нестеровна
Отец ребёнка: Панков Нестор Дементьевич
Рождение ребёнка
19.06.1877
Дочь: Панкова Агриппина Нестеровна
Отец ребёнка: Панков Нестор Дементьевич
Рождение ребёнка
1878
Сын: Панков Николай Нестерович
Отец ребёнка: Панков Нестор Дементьевич
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Панкова Елизавета Нестеровна
Отец ребёнка: Панков Нестор Дементьевич
Рождение ребёнка
1882 ст.
Отец ребёнка: Панков Нестор Дементьевич
Рождение ребёнка
22.11.1883 ст.
Отец ребёнка: Панков Нестор Дементьевич
Рождение ребёнка
1886 ст.
Дочь: Панкова Пелагея Нестеровна
Отец ребёнка: Панков Нестор Дементьевич
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Панкова Вера Нестеровна
Отец ребёнка: Панков Нестор Дементьевич
Смерть
22.07.1892