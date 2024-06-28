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Панкова Пелагея Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

22.07.1892

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панков Нестор Дементьевич

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Панкова Матрона Нестеровна

Отец ребёнка: Панков Нестор Дементьевич

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.06.1877

Дочь: Панкова Агриппина Нестеровна

Отец ребёнка: Панков Нестор Дементьевич

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1878

Сын: Панков Николай Нестерович

Отец ребёнка: Панков Нестор Дементьевич

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Панкова Елизавета Нестеровна

Отец ребёнка: Панков Нестор Дементьевич

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1882 ст.

Сын: Панков Семен Нестерович

Отец ребёнка: Панков Нестор Дементьевич

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.11.1883 ст.

Сын: Панков Яков Нестерович

Отец ребёнка: Панков Нестор Дементьевич

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1886 ст.

Дочь: Панкова Пелагея Нестеровна

Отец ребёнка: Панков Нестор Дементьевич

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Панкова Вера Нестеровна

Отец ребёнка: Панков Нестор Дементьевич

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
22.07.1892

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