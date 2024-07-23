Гора Анисья Никитьевна (Никитична) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гора Анисья Никитьевна (Никитична)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

1914 г.р.
1922 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гора Семён Сидорович

Новопокровка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1914

Сын: Гора Максим Семёнович

Отец ребёнка: Гора Семён Сидорович

Новопокровка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1922

Сын: Гора Мирон Семёнович

Отец ребёнка: Гора Семён Сидорович

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гора Семён Сидорович

Новопокровка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Скрыто настройками приватности

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