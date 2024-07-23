Гора Анисья Никитьевна (Никитична)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гора Семён Сидорович
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Гора Семён Сидорович
Рождение ребёнка
1922
Сын: Гора Мирон Семёнович
Отец ребёнка: Гора Семён Сидорович
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гора Семён Сидорович
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