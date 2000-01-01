Мальцов Егор Тихонович
Место рожденияд. Заостровская село Никольское (Пермское)
Дата рождения1802 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
1802 ст.
Отец: Мальцов Тихон
Мать: не указана
д. Заостровская село Никольское (Пермское)
Соц. звание: крестьяне Место проживания: Заостровская д. Возраст на 1834 год: 32 лет Вероятно, это старший брат Безгодовой (Мальцовой)Агафьи Тихоновны, бабушки Феклы Георгиевны Барановой (Безгодово... Показать все
Смерть
Неизвестно