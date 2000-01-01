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Мальцов Егор Тихонович

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Место рождения

д. Заостровская село Никольское (Пермское)

Дата рождения

1802 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЦ
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Место
Комментарий
Рождение
1802 ст.

Отец: Мальцов Тихон

Мать: не указана

д. Заостровская село Никольское (Пермское)
Соц. звание: крестьяне Место проживания: Заостровская д. Возраст на 1834 год: 32 лет Вероятно, это старший брат Безгодовой (Мальцовой)Агафьи Тихоновны, бабушки Феклы Георгиевны Барановой (Безгодово... Показать все
Смерть
Неизвестно
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