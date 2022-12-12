Корочкин Гавриил Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1892
Ключи, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Корочкина Евдокия Прокопьева
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Мария Гавриловна
Мать ребёнка: Корочкина Евдокия Прокопьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно