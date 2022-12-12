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Корочкин Гавриил Васильев

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Место рождения

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
1892

Жена: Корочкина Евдокия Прокопьева

Ключи, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Корочкин Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Корочкина Евдокия Прокопьева

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Мария Гавриловна

Мать ребёнка: Корочкина Евдокия Прокопьева

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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