Целюнов Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Целюнов Владимир Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1964

Дата смерти

22.05.2010

Пол

Мужской

Отец

1936 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1964

Отец: Целюнов Николай Алексеевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
22.05.2010
Причина смерти: Самоубийство
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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