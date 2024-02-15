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Крутиков Ефим Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1789 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОП
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Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Крутиков Евдоким Тарасович

Мать: не указана

Ревизская сказка 02.07.1858, Куминовское Евдокима сын Ефим 43 года (1815?) (в переписи 1897 года Ефимовичей нет) Ефима Евдокимова жена Матрона Тимофеева 44,5 лет (1814?) его дочь Анисья 11 лет (... Показать все
Рождение ребёнка
21.12.1846

Дочь: Томилова Анисья Ефимовна

Мать ребёнка: Матрона Тимофеевна

Куминовское, Слободо-Туринский муниципальный район, Свердловская область
Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви 1846, последняя запись 21 Декабря 1846 года Села Куминова крестьянин Ефим Евдокимов Крутиков жена его Матрона Тимофеевна Восприемники: Того же ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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