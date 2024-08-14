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Грушевский Мина Маркович

Место рождения

Лужная, Толочинский район, Витебская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Грушевский Марк Лукьянович

Мать: не указана

Лужная, Толочинский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грушевская Домна Ивановна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Грушевский Лука Минович

Мать ребёнка: Грушевская Домна Ивановна

Лужная, Толочинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Грушевский Степан Минович

Мать ребёнка: Грушевская Домна Ивановна

Лужная, Толочинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Грушевский Поликарп Минович

Мать ребёнка: Грушевская Домна Ивановна

Лужная, Толочинский район, Витебская область
Смерть
Неизвестно
Лужная, Толочинский район, Витебская область

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