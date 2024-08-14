Грушевский Мина Маркович
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Грушевский Марк Лукьянович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Грушевская Домна Ивановна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Грушевский Степан Минович
Мать ребёнка: Грушевская Домна Ивановна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Грушевский Поликарп Минович
Мать ребёнка: Грушевская Домна Ивановна
Смерть
Неизвестно