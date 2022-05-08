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Сопочкин Алексей Александрович

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Место рождения

Архангельская область, Мезенский район, поселок Каменка

Дата рождения

15.03.1958

Дата смерти

08.05.2022

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1958

Отец: Сопочкин Александр Евгеньевич

Мать: Сопочкина Анна Михайловна

Архангельская область, Мезенский район, поселок Каменка
Рождение ребёнка
09.11.1983

Дочь: Сумич Ксения Алексеевна

Мать ребёнка: Сопочкина Лиана Юрьевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
1983

Жена: Сопочкина Лиана Юрьевна

Смерть
08.05.2022
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