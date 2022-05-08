Сопочкин Алексей Александрович
Место рожденияАрхангельская область, Мезенский район, поселок Каменка
Дата рождения15.03.1958
Дата смерти08.05.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1958
Архангельская область, Мезенский район, поселок Каменка
Рождение ребёнка
09.11.1983
Дочь: Сумич Ксения Алексеевна
Мать ребёнка: Сопочкина Лиана Юрьевна
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
1983
Жена: Сопочкина Лиана Юрьевна
Смерть
08.05.2022