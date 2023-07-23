Губарьков Юрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГубарьков Юрий Александрович

Губарьков Юрий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1965

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.08.1996

Дочь: Пасишниченко Анастасия Юрьевна

Мать ребёнка: Пасишниченко Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
03.09.1998

Сын: Пасишниченко Алексей Юрьевна

Мать ребёнка: Пасишниченко Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
27.06.2005

Сын: Пасишниченко Егор Юрьевич

Мать ребёнка: Пасишниченко Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
04.01.?

Дочь: Губарькова Наталья Юрьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губарьков Константин Юрьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пасишниченко Наталья Алексеевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close