Губарьков Юрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.08.1996
Дочь: Пасишниченко Анастасия Юрьевна
Мать ребёнка: Пасишниченко Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
03.09.1998
Сын: Пасишниченко Алексей Юрьевна
Мать ребёнка: Пасишниченко Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
27.06.2005
Сын: Пасишниченко Егор Юрьевич
Мать ребёнка: Пасишниченко Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
04.01.?
Дочь: Губарькова Наталья Юрьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Губарьков Константин Юрьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пасишниченко Наталья Алексеевна