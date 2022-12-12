Яковлева (Чижова) Наталья
Место рождения
Дата рождения18.08.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1926
Отец: не указан
Мать: Чижова Ефросинья
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Яковлев Иван
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Загвозкина Лида
Отец ребёнка: Яковлев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яковлев Иван
Смерть
Неизвестно