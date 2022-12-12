Яковлева (Чижова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева (Чижова) Наталья

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Место рождения

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

18.08.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1901 г.р.

Муж

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1926

Отец: не указан

Мать: Чижова Ефросинья

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яковлев Иван

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Загвозкина Лида

Отец ребёнка: Яковлев Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Иван

Смерть
Неизвестно
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