Литвинов Николай Анисимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти12.09.2000
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Литвинов Анисим
Мать: Литвинова Неизвестно
Рождение ребёнка
05.05.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Литвинова Валентина Порфириевна
Рождение ребёнка
07.08.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Литвинова Валентина Порфириевна
Рождение ребёнка
26.03.?
Сын: Литвинов Вячеслав Николаевич
Мать ребёнка: Литвинова Валентина Порфириевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.09.2000