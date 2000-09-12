Литвинов Николай Анисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинов Николай Анисимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

12.09.2000

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Литвинов Анисим

Мать: Литвинова Неизвестно

Рождение ребёнка
05.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Литвинова Валентина Порфириевна

Рождение ребёнка
07.08.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Литвинова Валентина Порфириевна

Рождение ребёнка
26.03.?

Сын: Литвинов Вячеслав Николаевич

Мать ребёнка: Литвинова Валентина Порфириевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвинова Валентина Порфириевна

Смерть
12.09.2000
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