Фишъ Перецъ Рувимовъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фишъ Перецъ Рувимовъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

18.12.1911

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Фишъ Рувимъ Завелев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Фишъ Давид Перцевъ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фишъ Рувимъ Перцевъ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фишъ Израил Перцевъ

Мать ребёнка: не указана

Смерть
18.12.1911
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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