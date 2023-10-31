Фишъ Перецъ Рувимовъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смерти18.12.1911
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: Фишъ Рувимъ Завелев
Рождение ребёнка
1883
Сын: Фишъ Давид Перцевъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фишъ Рувимъ Перцевъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фишъ Израил Перцевъ
Смерть
18.12.1911
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург