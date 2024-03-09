Воронцов Анатолий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоронцов Анатолий Николаевич

Воронцов Анатолий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1951

Отец: Киринко Николай

Мать: Сынкова Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронцова Алёна Анатольевна

Мать ребёнка: Титова Светлана Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
09.07.1974

Дочь: Воронцова Марина Анатольевна

Мать ребёнка: Титова Светлана Павловна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.