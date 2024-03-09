Воронцов Анатолий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1951
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1951
Отец: Киринко Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронцова Алёна Анатольевна
Мать ребёнка: Титова Светлана Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
09.07.1974
Дочь: Воронцова Марина Анатольевна
Мать ребёнка: Титова Светлана Павловна