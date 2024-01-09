Смирнова (Римина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Римина) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1909 г.р.
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Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.10.1909

Дочь: Баринова Зоя Васильевна

Отец ребёнка: Смирнов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Василий

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